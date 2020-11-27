Россия не потянет: Что ждет МКС?

На МКС через пять лет ожидается «лавиннобразный выход систем из строя». Такой прогноз дал первый замдиректора РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев. Трещина и утечка воздуха , с которыми на МКС борются уже больше года, здесь ни при чем. Дело в банальном износе оборудования и выходе гарантийного срока. По этой причине, считает Соловьев, России стоит создать свою национальную станцию.

— Я со всей уверенностью могу сказать, что это не так. Такого рода оценки состояния станции по крайней мере преждевременны. При условии своевременной замены блоков и так далее. В общем это не такие уж старые устройства, далеки от исчерпания ресурсов. Насколько я знаю, предлагается вместо этого создать национальную космическую станцию. Эта идея мне кажется тоже не очень удачной, потому что среди научных задач МКС поощрение, поддержание просто международного сотрудничества как такового.

— Национальную станцию Россия вообще потянет?

— Ну, конечно, в том объеме, как международная, нет. Безусловно, нет. Это колоссальные конечно деньги.

«Роскосмос» сразу выступил с опровержением : никто бросать МКС не собирается, и модули станции способны проработать гораздо дольше гарантийного срока. В РКК «Энергия» тоже поспешили пояснить , что прекращения работы на станции после 2025 года не будет. Впрочем, «Роскосмос» признал, что будет консультироваться с NASA в 2021 году по поводу будущего станции.

МКС была запущена в 1998 году, совместными усилиями России, Японии, США, Канады и стран Европы. За 20 лет на станции побывали 240 космонавтов, провели более 3 000 научных экспериментов, но все чаще в научной среде звучат мнения, что станция устарела и обходится странам слишком дорого. Еще в 2015 году прежний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил , что после 2024 года Россия и США построят новую станцию, тогда же Владимир Путин заявлял , что своя национальная станция у России будет к 2023 году.

Заявления в РКК «Энергия» — это тревожный звонок, и если к ним прислушаться, то всю работу надо сворачивать уже сейчас, отмечает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

— Запланирован полет пристыковка нового модуля «Наука», восемь выходов космонавтов. И если сейчас сказать, что станция не будет работать после 2024 года, то это означает, что все эти работы лишаются смысла, они уже не нужны. Нужно думать только о затоплении станции. Если американцы прекращают платить за полеты своих космонавтов, а это уже факт, что им уже не нужно, то «Энергии» становится невыгодно работа по этой станции.

— В РКК говорят про создание национальной станции, но это же большие деньги?

— Это разговор совершенно пустой, потому что, чтобы создать новую станцию, нужно по крайней мере решение правительства, а его нет. Денег таких не найдется.