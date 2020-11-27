«Коронавирус обостряет хронические заболевания в целом, а не только сахарный диабет или болезни сердца. Конечно, в первую очередь в группу риска попадают люди, у которых есть проблемы, связанные с легкими. Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких будут неблагоприятно влиять на развитие болезни», — сказал врач.