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Вакцину AstraZeneca предложили комбинировать со «Спутником V» 

RT на русском и ещё 1 30 минут назад
Российскую и британскую вакцины захотели объединить
Фото: Reuters
Разработчики российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19 предложили комбинировать её с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности.
В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V», говорится, что текущая полная схема вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — отмечается в сообщении.

Разработчики «Спутника V» добавили, что сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.
Ранее в России прокомментировали отчёт о британской вакцине AstraZeneca.
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Наука и техника , Наука
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