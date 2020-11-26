Рогозин: МКС списывать пока рано

Роскосмос ведет мониторинг состояния Международной космической станции (МКС), но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса напомнил, что на станции "Мир" тоже приходилось выводить из эксплуатации некоторые модули. "Но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции", — подчеркнул он.

Рогозин отметил, что видит у МКС большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний. Этот вопрос будет обсуждаться с начала следующего года. "А пока готовим на Байконуре модуль "Наука", который планируем отправить к МКС весной следующего года", — добавил гендиректор госкорпорации.

Глава Роскосмоса также отметил, что прорабатываемая в РФ новая орбитальная станция должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов.

"При этом подтверждаю, что нашими предприятиями ведется анализ дальнейших перспектив пилотируемой космонавтики и разрабатывается концепция многофункциональной станции (национальной или как вариант с международным участием). Она должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов и стать своеобразным космическим стартовым комплексом для кораблей дальних экспедиций", — написал он.