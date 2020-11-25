Аналитики рассчитали себестоимость iPhone 12 

Наиболее дорогой деталью устройства оказалась OLED-матрица: она оценивается в 70 долларов. На втором месте — фирменный чип Apple A14 Bionic по цене в 40 долларов. Встроенная память от Samsung обошлась корпорации в 19 долларов для каждого смартфона. А фотосенсоры Sony стоят всего 5,5–7,4 доллара.

Базовая версия iPhone 12 продается за 889 долларов при себестоимости в 373 доллара. У iPhone 12 Pro разница еще больше: 1 322 доллара против 406 долларов. Однако цена на смартфоны формируется не только из стоимости комплектующих, но и из затрат на разработку, логистику и маркетинг.