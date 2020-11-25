За переписку в WhatsApp могут посадить в тюрьму

Переписка в WhatsApp может стать главным доказательством в уголовном деле по экстремистским статьям, заявил опрошенный агентством «Прайм» эксперт. Юрист призвал пользователей внимательно следить за тем, что они отправляют в мессенджере.

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Старший юрист компании BGP Litigation Дмитрий Мещеряков подчеркнул, что информация, отправленная по переписке, хранится не только в аккаунте получателя, но также на серверах мессенджера.

Поэтому удаление провокационного контента с устройства отправителя проблемы не решит. Эксперт отметил, что переписка в WhatsApp давно принимается судами как доказательство по уголовным делам. Нередко диалог в мессенджер является единственной и главной уликой. В большинстве случаев речь идет о делах, возбужденных по экстремистским статьям.

«Не следует заниматься рассылками данных, касающихся политики, национальных вопросов и иных сфер деятельности, если они могут повлечь возбуждение уголовного дела», - подчеркнул Мещеряков.

По его словам, переписку, в которой участники диалога сокращают слова и целые предложения, правоохранители могут трактовать в свою пользу, даже если отправитель имел в виду совсем иное. Поэтому юрист порекомендовал пользователям внимательно следить за тем, что они отправляют собеседникам, а также сохранять переписку, если возможна спорная ситуация.