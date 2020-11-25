За переписку в WhatsApp могут посадить в тюрьму

Переписка в WhatsApp может стать главным доказательством в уголовном деле по экстремистским статьям, заявил опрошенный агентством
«Прайм» эксперт. Юрист призвал пользователей внимательно следить за тем, что они отправляют в мессенджере.
Старший юрист компании BGP Litigation Дмитрий Мещеряков
подчеркнул, что информация, отправленная по переписке, хранится не только в аккаунте получателя, но также на серверах мессенджера.
Поэтому удаление провокационного контента с устройства отправителя проблемы не решит. Эксперт отметил, что переписка в WhatsApp давно принимается судами как доказательство по уголовным делам. Нередко диалог в мессенджер является единственной и главной уликой. В большинстве случаев речь идет о делах, возбужденных по экстремистским статьям.
«Не следует заниматься рассылками данных, касающихся политики, национальных вопросов и иных сфер деятельности, если они могут повлечь возбуждение уголовного дела», - подчеркнул Мещеряков.
По его словам, переписку, в которой участники диалога сокращают слова и целые предложения, правоохранители могут трактовать в свою пользу, даже если отправитель имел в виду совсем иное. Поэтому юрист порекомендовал пользователям внимательно следить за тем, что они отправляют собеседникам, а также сохранять переписку, если возможна спорная ситуация.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты рассказали, как скрыть активность в WhatsApp. «Режим невидимки» позволяет профилю пользователя не отображать факт его нахождения в Сети. Для этого необходимо зайти в Настройки, затем кликнуть на вкладку «Учетная запись», следом – «Конфиденциальность». Строка «Был(-а)» отвечает за отображение информации, когда пользователь последний раз был онлайн. «Фото профиля» позволяет ограничить круг пользователей, кто может просматривать фотографию на аватарке. Через «Сведения» можно запретить пользователям просматривать подробную информацию о себе. Отключив функцию «Отчеты о прочтении», можно оставить собеседников в неведении, прочитал ли пользователь сообщение или нет.