Названо новое последствие коронавируса

Люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме, жалуются на провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма. Врачи связывают это с общей интоксикацией.

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем», — сообщает «Российской газете» переболевшая.

Врачи связывают это с общей интоксикацией организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм», — сообщил «РГ» врач-реабилитолог Николай Дихтяренко.