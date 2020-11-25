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Переболевшие коронавирусом жалуются на провалы в памяти 

Ura.Ru 33 минуты назад
Названо новое последствие коронавируса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме, жалуются на провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма. Врачи связывают это с общей интоксикацией.

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем», — сообщает «Российской газете» переболевшая.

Врачи связывают это с общей интоксикацией организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм», — сообщил «РГ» врач-реабилитолог Николай Дихтяренко.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус оказывает разрушительное воздействие на мозг и центральную нервную систему (ЦНС), сообщает портал «Утро.ру». При этом потеря обоняние может произойти не только из-за отека слизистой носа, но и из-за поражения ЦНС.
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Наука и техника , Наука , Роспотребнадзор , Ytro.ru , "Российская газета" , Амурская Область
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