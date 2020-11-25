Названо новое последствие коронавируса

Люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме, жалуются на провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма. Врачи связывают это с общей интоксикацией.
«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем», — сообщает «Российской газете» переболевшая.
Врачи связывают это с общей интоксикацией организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему.
«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм», — сообщил «РГ» врач-реабилитолог Николай Дихтяренко.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус оказывает разрушительное воздействие на мозг и центральную нервную систему (ЦНС), сообщает портал «Утро.ру». При этом потеря обоняние может произойти не только из-за отека слизистой носа, но и из-за поражения ЦНС.