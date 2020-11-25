Выявлена способность COVID превращаться в пленку

Частицы, содержащие коронавирус, которые попадают на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней, превращаясь после испарения воды в капле в микроскопическую пленку, похожую на блин. Об этом свидетельствуют исследования индийских ученых.

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В результате этого преобразования более 99,9% жидкости в капле исчезают в течение нескольких минут, но вирус выживает в защитной пленке из оставшейся жидкости. Крошечные частицы удерживают пленку толщиной всего в несколько нанометров, цепляясь за поверхность и замедляя процесс испарения. Пленка полностью испаряется за различное количество времени, в зависимости от материала, на который она попала. Так, на нержавеющей стали и меди, вирус сохраняется 24 и 16 часов соответственно. Но на полипропилене он может прожить более 150 часов, на стекле - более 80 часов.

Эти цифры основаны на экспериментах, проведенных в лабораторных условиях, отмечает The Daily Mail . Их провели Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, профессора университета Бомбея, которые специализируются на использовании компьютерного моделирования и физики, чтобы понять, как капли коронавируса могут распространять болезнь.