В горах США обнаружили таинственный артефакт 

Металлический монолит обнаружили среди красных скал в отдаленной части американского штата Юта, сообщают СМИ.

Пилот вертолета и его пассажиры обнаружили странный монолит во время пересчета снежных баранов, пишет The Guardian

Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю. С виду она сделана из металла, сияние которого резко выделяется на фоне красных скал.

По словам пилота Брета Хатчингса, монолит выглядит искусственно созданным и, казалось, он был вкопан, а не упал с неба.

«Я предполагаю, что это (сделал) какой-то артист новой волны или что-то в этом роде, или, знаете, кто-то, кто был большим фанатом «Космической Одиссеи 2001», — сказал вертолетчик.

Отмечается, что весь антураж напоминает сцену из фильма Стэнли Кубрика 1968 года, в которой группа обезьян сталкивается с гигантской плитой.

Опасаясь, что исследователи-любители пропадут в дикой местности при поисках монолита, летный экипаж не стал раскрывать его точное местоположение.

Некоторые пользователи Сети выразили мнение, что монолит может иметь инопланетное происхождение. Между тем в департаменте общественной безопасности штата Юта напомнили, что устанавливать конструкции или предметы искусства без разрешения на общественных территориях, «независимо от того, с какой вы планеты», незаконно.