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В горах США обнаружили таинственный артефакт 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Металлический монолит обнаружили среди красных скал в отдаленной части американского штата Юта, сообщают СМИ.
Пилот вертолета и его пассажиры обнаружили странный монолит во время пересчета снежных баранов, пишет The Guardian.
Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю. С виду она сделана из металла, сияние которого резко выделяется на фоне красных скал.
Фото неизвестно объекта было выложено в Instagram.
По словам пилота Брета Хатчингса, монолит выглядит искусственно созданным и, казалось, он был вкопан, а не упал с неба.

«Я предполагаю, что это (сделал) какой-то артист новой волны или что-то в этом роде, или, знаете, кто-то, кто был большим фанатом «Космической Одиссеи 2001», — сказал вертолетчик.

Отмечается, что весь антураж напоминает сцену из фильма Стэнли Кубрика 1968 года, в которой группа обезьян сталкивается с гигантской плитой.
Опасаясь, что исследователи-любители пропадут в дикой местности при поисках монолита, летный экипаж не стал раскрывать его точное местоположение.
Некоторые пользователи Сети выразили мнение, что монолит может иметь инопланетное происхождение. Между тем в департаменте общественной безопасности штата Юта напомнили, что устанавливать конструкции или предметы искусства без разрешения на общественных территориях, «независимо от того, с какой вы планеты», незаконно.
Ранее в Японии полиция заинтересовалась загадочным летающим объектом.
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Комментарии 2
Наука и техника , Видео , Стэнли Кубрик , The Guardian , США , Япония
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