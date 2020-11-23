Роскомнадзор завел дело против Google 

Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России , сообщило ведомство.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — приводит РИА «Новости» сообщение.

Ведомство отмечает, что ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. В их числе — сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. «В среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% „опасного“ контента», — уточняет Роскомнадзор.

«Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы», — уточняется в сообщении.

В четверг в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил , что механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева