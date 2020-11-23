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Показаны внутренности новых компьютеров Apple 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Показаны внутренности новых компьютеров Apple
Фото: ifixit.com