Форма айсберга повлияла на скорость его таяния

Ученые проследили, как составляющий айсберг лед деформируется во время таяния. Оказалось, что эта деформация может увеличить или уменьшить скорость таяния всего айсберга.

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Динамика таяния айсбергов не учитывается в большинстве климатических моделей. Но этот фактор мог бы помочь делать более точные прогнозы относительно долгосрочных изменений климата: айсберги выполняют функцию своего рода насосов, перекачивая пресную воду из ледяных щитов в океаны. Айсберги являются доминирующим источником пресной воды во фьордах Гренландии и влияют на сток пресной воды в Антарктике.

Физика таяния льда хорошо изучена и некоторые климатические модели используют эти теоретические знания для расчетов. Но даже в таких моделях есть существенная погрешность — они не учитывают изменение формы айсберга при таянии. Новое исследование показывает, что такие изменения могут существенно повлиять на таяние айсбергов, а значит, и на долгосрочные прогнозы относительно изменения климата.

В своей работе исследователи проводили опыты, погружая окрашенный кусок льда в желоб с контролируемым потоком воды определенной температуры. Ученые наблюдали, как тает лед и как распределяются потоки воды, образовавшиеся после таяния. Авторы обратили внимание, что сторона, обращенная к течению, плавится быстрее тех, что расположены параллельно потоку.