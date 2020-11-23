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Форма айсберга повлияла на скорость его таяния

Популярная механика
6 часов назад
Ученые проследили, как составляющий айсберг лед деформируется во время таяния. Оказалось, что эта деформация может увеличить или уменьшить скорость таяния всего айсберга.
Форма айсберга повлияла на скорость его таяния
Фото: UnsplashUnsplash
Динамика таяния айсбергов не учитывается в большинстве климатических моделей. Но этот фактор мог бы помочь делать более точные прогнозы относительно долгосрочных изменений климата: айсберги выполняют функцию своего рода насосов, перекачивая пресную воду из ледяных щитов в океаны. Айсберги являются доминирующим источником пресной воды во фьордах Гренландии и влияют на сток пресной воды в Антарктике.
Физика таяния льда хорошо изучена и некоторые климатические модели используют эти теоретические знания для расчетов. Но даже в таких моделях есть существенная погрешность — они не учитывают изменение формы айсберга при таянии. Новое исследование показывает, что такие изменения могут существенно повлиять на таяние айсбергов, а значит, и на долгосрочные прогнозы относительно изменения климата.
В своей работе исследователи проводили опыты, погружая окрашенный кусок льда в желоб с контролируемым потоком воды определенной температуры. Ученые наблюдали, как тает лед и как распределяются потоки воды, образовавшиеся после таяния. Авторы обратили внимание, что сторона, обращенная к течению, плавится быстрее тех, что расположены параллельно потоку.
Объединив все полученные экспериментальные данные, авторы построили график, описывающий влияние таких факторов как относительная скорость воды и отношение сторон айсберга на скорость таяния. Предложенная исследователями модель поможет сделать прогнозы скорости уменьшения ледяных щитов более точными.
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