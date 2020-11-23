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Названы самые востребованные вакцины от COVID-19 

BFM.RU 2 часа назад
Названы самые востребованные вакцины от COVID-19
Фото: EPA / ТАСС
Bloomberg составило рейтинг самых закупаемых вакцин от коронавируса. Его возглавил препарат от британской компании AstraZeneca. Согласно рейтингу, по всему миру закупили 3,2 млрд доз препарата.
На втором месте в списке вакцина NovaVax, число закупок которой составило 1,4 миллиарда доз. Препарата от J&J по всему миру закпулено 1,3 миллиарда доз, Sanofi/Glaxo — 1,2 миллиарда, Pfizer/BioNTech — 1,1 миллиарда, Moderna — 777,2 миллиона доз. Российской вакцины Sputnik V закуплено 537,4 миллиона доз во всем мире.
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Наука и техника , Наука , Pfizer , Johnson & Johnson , Bloomberg
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