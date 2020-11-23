Kaspersky назвал главные киберугрозы 2021 года 

Исследовательский центр "Лаборатории Касперского" GReAT опубликовал прогноз, содержащий список главных киберугроз 2021 года. В их число входят проникновения в сети организаций, политический кибершпионаж, атаки через технологии 5G и киберкампании на тему пандемии.

Одним из ключевых и наиболее опасных трендов эксперты считают покупку группами, готовящими таргетированные кибератаки (APT-группы), ресурсов для первичного проникновения в сеть жертвы у других злоумышленников.

"Организациям рекомендуется тщательно проверять любое вредоносное ПО и принимать меры реагирования на каждом скомпрометированном компьютере, чтобы противостоять установке в сети более сложных киберугроз", — говорится в сообщении.

"Правительства разных стран всё чаще будут громко заявлять о причастности конкретной группы к той или иной атаке. Раскрытие информации о кибероружии через официальные каналы правительственных организаций позволит активнее бороться с кампаниями кибершпионажа, поскольку рассекреченные инструменты использовать сложнее. Компании Кремниевой долины последуют примеру WhatsApp, подавшей иск в 2020 году из-за компрометации учётных записей пользователей сервиса, и будут всё чаще преследовать брокеров эксплойтов нулевого дня в судебном порядке", — прогнозируют эксперты.

Помимо этого вырастет число целевых атак на сетевые устройства: в результате глобального тренда на удалённую работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, таких как VPN-шлюзы, и будут собирать учётные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии, например, вишинга.

"На смену случайным, несистематическим атакам с широким кругом потенциальных жертв приходят целевые атаки, в которых злоумышленники шифруют данные конкретной организации и требуют от неё крупный выкуп. Они будут разрабатывать для таких операций сложные дорогостоящие инструменты. Эксплуатация уязвимостей в технологии 5G: чем популярнее она будет становиться, тем активнее злоумышленники станут искать в ней бреши. Кроме того, организаторы сложных киберкампаний продолжат наживаться на пандемии и использовать её для проникновения в целевые системы, поскольку COVID-19 будет глобально влиять на жизнь людей и в следующем году", — говорится в прогнозе.