Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Huawei выпустит ПК на собственном процессоре 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Huawei выпустит ПК на собственном процессоре
Фото: Changan Digital Jun / Weibo
Huawei создала компьютер с процессором собственного производства. Об этом со ссылкой на сообщения в Weibo указывает издание Sparrows News.
Первый стационарный компьютер Huawei получит название MateStation B515. Устройство будет состоять из системного блока и монитора, компьютер позиционируется как девайс для офисной работы и домашних развлечений. ПК базируется на собственном ARM-процессоре Kunpeng 920, разработанном дочерней компанией Huawei HiSilicon и произведенном TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Чип будет иметь четыре или восемь ядер с тактовой частотой 2600 гигагерц.
Система поддерживает четыре слота памяти DDR4-2400 UDIMM с максимальным объемом памяти до 64 гигабайт и SSD-накопитель емкостью до 256 гигабайт. Компьютер выпустят с видеокартой Radeon R7 430 и блоком питания мощностью 180 ватт.
MateStation B515 выйдет с комплектным монитором диагональю 23,8 дюйма, разрешением 1920х1080 пикселей, углом обзора 178 градусов, цветовым охватом 72 процентов NTSC. По данным источника, Huawei планирует выпустить несколько версий компьютера, отличающихся объемом накопителя и оперативной памяти и другими параметрами. Анонс компьютера и дата появления на рынке не уточняются, однако инсайдеры полагают, что в первую очередь ПК будет доступен для правительственных учреждений и бизнеса, а затем поступит в широкую продажу.
10 ноября конкурент Huawei на рынке IT-продукции компания Apple представила первые компьютеры на базе собственного процессора M1. Производитель выпустил три модели — MacBook Pro и Air, а также настольный компьютер Mac mini. Процессор M1 разработан по 5-нанометровому техпроцессу и создан на ARM-архитектуре.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Последние новости
На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений Путин подписал закон о налоге для богатых Путин подписал закон о налоге для богатых Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы
Комментарии
Наука и техника , Apple , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
00:22
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
Новости Москвы Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение