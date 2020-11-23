Huawei выпустит ПК на собственном процессоре 

Huawei создала компьютер с процессором собственного производства. Об этом со ссылкой на сообщения в Weibo указывает издание Sparrows News.

Первый стационарный компьютер Huawei получит название MateStation B515. Устройство будет состоять из системного блока и монитора, компьютер позиционируется как девайс для офисной работы и домашних развлечений. ПК базируется на собственном ARM-процессоре Kunpeng 920, разработанном дочерней компанией Huawei HiSilicon и произведенном TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Чип будет иметь четыре или восемь ядер с тактовой частотой 2600 гигагерц.

Система поддерживает четыре слота памяти DDR4-2400 UDIMM с максимальным объемом памяти до 64 гигабайт и SSD-накопитель емкостью до 256 гигабайт. Компьютер выпустят с видеокартой Radeon R7 430 и блоком питания мощностью 180 ватт.

MateStation B515 выйдет с комплектным монитором диагональю 23,8 дюйма, разрешением 1920х1080 пикселей, углом обзора 178 градусов, цветовым охватом 72 процентов NTSC. По данным источника, Huawei планирует выпустить несколько версий компьютера, отличающихся объемом накопителя и оперативной памяти и другими параметрами. Анонс компьютера и дата появления на рынке не уточняются, однако инсайдеры полагают, что в первую очередь ПК будет доступен для правительственных учреждений и бизнеса, а затем поступит в широкую продажу.