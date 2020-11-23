Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

На основе кобальта получили новый молекулярный магнит

Индикаториещё 2
7 часов назад
Российские ученые синтезировали новый молекулярный магнит (молекулу с управляемыми магнитными свойствами) на основе кобальта. Их способ прост, дешев и эффективен, за счет чего разработка превосходит зарубежные аналоги. Это открывает новые возможности для создания устройств хранения и записи информации. Работа опубликована в журнале ChemistrySelect.
На основе кобальта получили новый молекулярный магнит
Фото: Дмитрий ЯмбулатовДмитрий Ямбулатов
Сегодня целью многих научных коллективов становится поиск новых материалов, с помощью которых будет возможно изготовление принципиально новых устройств записи и хранения информации. Для этого нужны вещества, свойства которых обратимо изменяются под воздействием внешних факторов. Это могут быть молекулярные магниты — металлоорганические молекулы, обладающие магнитными свойствами. Наложение внешнего магнитного поля меняет спиновое состояние молекулы — собственный момент импульса. При заданной температуре оно сохраняется долгое время. Молекулярные магниты могут стать основой принципиально новых устройств, например чипов хранения памяти в квантовых компьютерах или наноразмерных датчиков.
Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, поддержанные Российским научным фондом, предложили в качестве молекулярного магнита соединение кобальта и лантана с необычным для подобных металлов окружением. Для его получения авторы использовали два заранее синтезированных вещества, которые содержали кобальт и лантан в «опушке» из атомов азота и кислорода. Отличались они тем, что в одном присутствовал пиридин (C5H5N), а в другом — ацетонитрил (C2H3N). Эти вещества ученые соединили с трифенилфосфином (Ph3P). В первом случае исследователям не удалось получить нужное соединение, но во втором трифенилфосфин занял место ацетонитрила, в результате чего образовался необходимый гетерометаллический комплекс. Затем авторы установили строение нового вещества с помощью рентгеноструктурного анализа (метода, основанного на отклонении рентгеновских лучей при взаимодействии с поверхностью образца), а также изучили магнитное поведение соединения.
«В веществе, которое нам удалось получить, кобальт находится в окружении атомов фосфора и кислорода. Это первый пример гетерометаллического карбоксилатного комплекса, содержащего фосфиновый лиганд. К тому же новая молекула синтезируется из простых коммерчески доступных составляющих — высокая доступность, простой метод синтеза и стабильность на воздухе являются особенностями, выгодно отличающими нашу разработку от зарубежных аналогов», — подчеркнул один из авторов исследования Дмитрий Ямбулатов.
Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители