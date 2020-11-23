На основе кобальта получили новый молекулярный магнит

Российские ученые синтезировали новый молекулярный магнит (молекулу с управляемыми магнитными свойствами) на основе кобальта. Их способ прост, дешев и эффективен, за счет чего разработка превосходит зарубежные аналоги. Это открывает новые возможности для создания устройств хранения и записи информации. Работа опубликована в журнале ChemistrySelect.

Сегодня целью многих научных коллективов становится поиск новых материалов, с помощью которых будет возможно изготовление принципиально новых устройств записи и хранения информации. Для этого нужны вещества, свойства которых обратимо изменяются под воздействием внешних факторов. Это могут быть молекулярные магниты — металлоорганические молекулы, обладающие магнитными свойствами. Наложение внешнего магнитного поля меняет спиновое состояние молекулы — собственный момент импульса. При заданной температуре оно сохраняется долгое время. Молекулярные магниты могут стать основой принципиально новых устройств, например чипов хранения памяти в квантовых компьютерах или наноразмерных датчиков.