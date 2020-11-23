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Эффективность британской вакцины от COVID-19 AstraZeneca составила 70% 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Названа эффективность британской вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, составила 70%. Об этом сообщает "Би-Би-Си".
Отмечается, что вакцины от Pfizer и Moderna, в свою очередь, показали 95% эффективности. При этом оксфордская вакцина значительно дешевле, ее легче хранить и направлять в другие уголки мира. В связи с этим, считают эксперты, этот препарат будет играть значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрен регулирующими органами. При этом, по информации "Би-Би-Си", есть данные, согласно которым эффективность AstraZeneca может повыситься до 90%.
Известно, что оксфордские исследователи разработали вакцину всего за 10 месяцев.
Правительство Великобритании предварительно заказало 100 миллионов доз оксфордской вакцины, этого хватит для иммунизации 50 миллионов человек.
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Наука и техника , Наука , Pfizer , BBC News , США , Великобритания
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