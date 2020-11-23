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Впервые за 800 лет: предсказано редчайшее небесное явление 

Артём Кульша 1 час назад
Впервые за 800 лет: предсказано редчайшее небесное явление
Фото: РИА Новости
В декабре Сатурн и Юпитер сблизятся максимально за 800 лет. Об этом сообщает Phys.org.
В день зимнего солнцестояния 21 декабря сразу после захода солнца планеты появятся в ночном небе Земли настолько близко, насколько не были со Средневековья, а именно с 4 марта 1226 года. 21 декабря 2020-го они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь одной пятой диаметра полной Луны.
Сатурн и Юпитер появятся в небе на западе примерно на час, по истечении которого опустятся за горизонт. Это явление можно будет наблюдать в любой точке Земли, если позволит погода, но лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора, а чем севернее будет находится наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы увидеть сближение планет.

«Выравнивания между этими планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но это — исключительно редкое из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу», — рассказал астроном Университета Райса Патрик Хартиган.

Он отметил, что в следующий раз Сатурн и Юпитер сблизятся столь же сильно 15 марта 2080 года, а в следующий после этого — не раньше 2400 года.
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