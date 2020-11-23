Британские ученые установили, что на данный момент SARS-CoV-2 успел мутировать на три разных штамма. Для того, чтобы предотвратить распространение болезни придется разработать три разных вакцины, так как на данный момент одной вакцины недостаточно для профилактики.

Из-за быстрой мутации коронавируса, люди столкнулись одновременно с тремя его штаммами и один человек, переболевший или привитый от коронавируса типа А, может повторно заболеть типом В или С, пояснили специалисты.

По мнению ученых в Европе сейчас доминирует модель С, в то время как вспышка заболевания в Ухане была вызвана коронавирусом типа В. Летучие мыши, ставшие источником болезни, переносили коронавирус типа А. Для эффективной борьбы с болезнью необходимо разработать вакцину от каждого из этих мутировавших видов коронавируса.