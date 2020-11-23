В космосе нашли гигантскую «булочку с корицей» 

Объекты в далеком космосе могут принимать необычную для земных наблюдателей форму. Один из таких курьезов обнаружили с помощью космического телескопа «Хаббл» в созвездии Андромеды.

Астрономы нашли на небе северного полушария объект, который они сравнили с булочкой с корицей. На популярную выпечку оказалась похожа галактика UGC 12588. Как объяснили NASA , она привлекла ученых не только схожестью с кулинарным изделием.

UGC 12588 является спиральной галактикой, хотя на первый взгляд ее рукава не видны. Однако на самом деле у «космической булочки» границы рукавов размыты, а сами они плотно обернуты вокруг галактического центра. Поэтому для земного наблюдателя галактика похожа на сферу.