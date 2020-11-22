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Ученые из Японии научили тараканов работать 

ТК «Звезда» и ещё 1 3 часа назад
Ученые научили тараканов работать
Фото: 1klop.com
Насекомые могут передвигать небольшие предметы, а также двигаться в указанном им направлении.
Японские ученые сумели создать тараканов-киборгов, которые могут быть полезны человеку во многих сферах. «Усовершенствованных» насекомых они назвали сalmbots («калмботы»).
Исследователи Digital Nature Group из Университета Цукуба опубликовали на своем канале на Youtube видео, демонстрирующее на что способны оснащенные электродами тараканы. Они могут передвигать небольшие предметы, а также двигаться в указанном им направлении.
Такого эффекта ученые добились благодаря тому, что ток из электродов заставляет насекомых шевелить лапками. Если к особи привязать карандаш, то она будет способна даже рисовать линии. По мнению исследователей, тараканов-киборгов можно использовать для труднодоступных мест или небольших отверстий, к примеру для для протяжки проводов.
Сообщается, что ученые использовали в качестве сalmbots мадагаскарских шипящих тараканов, которые являются одними из самых крупных представителей в мире. Длина особей составляет от 5 до 10 сантиметров. Исследователи смогли найти способ для управления несколькими тараканами одновременно, по принципу работы муравьиного сообщества.
Ранее ученые заявили, что человечество никогда не сможет избавиться от тараканов. Это связано с тем, что гены этих насекомых «помнят» слишком много ядов. Исследователи считают, что людям и не нужно уничтожать тараканов, поскольку они являются одним из элементов экосистемы города, как крысы или голуби.
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