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Врач объяснила, кому стоит больше опасаться коронавируса 

Профиль и ещё 3 36 минут назад
Кому стоит больше опасаться коронавируса?
Фото: ©АГН Москва
Врачи во всем мире пытаются понять особенности распространения коронавируса. Знание о том, какие группы населения больше подвержены риску заболеть, может помочь в профилактике заболевания.
Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала радио Sputnik о том, что мужчины, по статистике, больше подвержены риску коронавирусной инфекции. Врач считает, что это связано с эволюционными особенностями человека. «Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно», — объяснила Павлова.
Одна из причин, по которой мужчины могут быть более уязвимы к COVID-19, по словам врача, может заключаться в том, что в тканях мужских репродуктивных органов обнаружены рецепторы ACE2 — через них вирус проникает в организм. «Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин», — объяснила Павлова.
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Наука и техника , ИА Sputnik
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