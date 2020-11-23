Кому стоит больше опасаться коронавируса?

Врачи во всем мире пытаются понять особенности распространения коронавируса. Знание о том, какие группы населения больше подвержены риску заболеть, может помочь в профилактике заболевания.

Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала радио Sputnik о том, что мужчины, по статистике, больше подвержены риску коронавирусной инфекции. Врач считает, что это связано с эволюционными особенностями человека. «Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно», — объяснила Павлова.

Одна из причин, по которой мужчины могут быть более уязвимы к COVID-19, по словам врача, может заключаться в том, что в тканях мужских репродуктивных органов обнаружены рецепторы ACE2 — через них вирус проникает в организм. «Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин», — объяснила Павлова.