Педиатры опасаются возможной вспышки кори из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал российский врач Евгений Пинелис, который работает в одной из больниц в Нью-Йорке

«Еще пара лет эпидемии и вспомним полиомиелит», — цитирует врача РИА Новости. Пинелис уточнил, что опасения связаны с приостановкой вакцинации детей из-за введенных ограничений по COVID-19.

Ранее о вспышке кори говорили ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. В качестве причины также была названа пандемия коронавируса и приостановка вакцинации детей из-за нее. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), плановые прививки от кори пропустили 94 млн детей в 26 странах.

По мнению ученых, уже необходимо подготовиться к вспышкам кори, которые возможны, если не начать наращивать темпы вакцинации сейчас. В противном случае болезнь может стать причиной новой пандемии в следующем году.