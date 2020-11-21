Коронавирус способен вытеснять другие вирусы и даже злокачественные новообразования. Неожиданное свойство заметили российские врачи, сообщает Ura.ru в своем Telegram -канале.

По словам медиков, у пациентов с начальной стадией онкологического заболевания после лечения от коронавируса иногда не находили показаний для химиотерапии. Врачи связывают это с тем, что вирус действует агрессивно и не дает развиваться конкурентам.

Кроме того, медики отмечают, что с приходом коронавируса практически не обнаруживается грипп. В основном регистрируют только риновирус, парагрипп и другие виды гриппа, родственные коронавирусу.

В начале ноября доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев объяснил резкое исчезновение гриппа. По его словам, масочный режим, социальное дистанцирование и другие противоэпидемические меры имели эффект в отношении не только коронавируса, но и других респираторных вирусов. Кроме того, многие люди сделали прививку от гриппа, опасаясь тяжелого течения коронавирусной инфекции.