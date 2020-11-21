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Российские врачи заметили неожиданное свойство коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Коронавирус способен вытеснять другие вирусы и даже злокачественные новообразования. Неожиданное свойство заметили российские врачи, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
По словам медиков, у пациентов с начальной стадией онкологического заболевания после лечения от коронавируса иногда не находили показаний для химиотерапии. Врачи связывают это с тем, что вирус действует агрессивно и не дает развиваться конкурентам.
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Кроме того, медики отмечают, что с приходом коронавируса практически не обнаруживается грипп. В основном регистрируют только риновирус, парагрипп и другие виды гриппа, родственные коронавирусу.
В начале ноября доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев объяснил резкое исчезновение гриппа. По его словам, масочный режим, социальное дистанцирование и другие противоэпидемические меры имели эффект в отношении не только коронавируса, но и других респираторных вирусов. Кроме того, многие люди сделали прививку от гриппа, опасаясь тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Ранее ученые обнаружили неожиданное последствие прививки от гриппа. Специалисты выяснили, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 процентов меньше, чем у других больных. Они добавили, что вакцинированные от гриппа на 13 процентов реже сталкивались с проблемами с сердцем.
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Наука и техника , Видео , ВОЗ
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