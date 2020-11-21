Аналитики назвали продажу Honor ошибкой Huawei 

Аналитики DigiTimes назвали продажу Honor ошибкой Huawei. Ведь проданное подразделение может стать конкурентом для бывшей материнской компании.

В мае 2019 года США ввели санкции против Huawei. С тех пор началась череда проблем для компании. Чтобы бренд Honor мог выжить, Huawei решила его продать. Об этом она объявила совсем недавно, честно объяснив свою цель.

Некоторые аналитики полагают , что Huawei решилась на этот шаг, чтобы получить деньги, а затем инвестировать их в собственную технологию изготовления чипов. Это могло бы сделать компанию менее зависимой от США. Согласно информации источников, сделка с Honor может принести Huawei около $15,2 млрд

Поскольку у компании не будет доли в Honor, она не станет вмешиваться в дела бренда. Именно поэтому аналитики полагают, что последний может стать конкурентом первой. После обретения независимости уже ничто не помешает Honor целиться в сегмент высококлассных устройств, нишу в котором занимает Huawei.