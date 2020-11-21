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Аналитики назвали продажу Honor ошибкой Huawei 

Ferra.ru 1 час назад
Аналитики назвали продажу Honor ошибкой Huawei
Фото: Ferra.ru
Аналитики DigiTimes назвали продажу Honor ошибкой Huawei. Ведь проданное подразделение может стать конкурентом для бывшей материнской компании.
В мае 2019 года США ввели санкции против Huawei. С тех пор началась череда проблем для компании. Чтобы бренд Honor мог выжить, Huawei решила его продать. Об этом она объявила совсем недавно, честно объяснив свою цель.
Некоторые аналитики полагают, что Huawei решилась на этот шаг, чтобы получить деньги, а затем инвестировать их в собственную технологию изготовления чипов. Это могло бы сделать компанию менее зависимой от США. Согласно информации источников, сделка с Honor может принести Huawei около $15,2 млрд
Поскольку у компании не будет доли в Honor, она не станет вмешиваться в дела бренда. Именно поэтому аналитики полагают, что последний может стать конкурентом первой. После обретения независимости уже ничто не помешает Honor целиться в сегмент высококлассных устройств, нишу в котором занимает Huawei.
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Наука и техника , США
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