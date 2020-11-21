Американская компания Amazon выпустила новое поколение «умных» очков Amazon Echo Frames. В аксессуаре улучшили качество звука, а также продлили время автономной работы за счет нового аккумулятора.

По словам представителей компании, очки от одного заряда работают на 40% дольше, чем первое поколение. Новинка совместима со смартфонами работающими на базе Android и iOS, подключение осуществляется посредством Bluetooth. «Умный» аксессуар может проигрывать треки, транслировать голос собеседника, причем громкость в зависимости от внешнего уровня шума настраивается автоматически. Также были добавлены новые опции, в частности микрофон, поддержка уведомлений о событиях и сообщениях и VIP-фильтры. В очки можно вставить линзы с выписанными окулистом диоптриями.

Сейчас на новинку можно оформить предзаказ за 250 долларов. Владельцы первого поколения, в свою очередь, могут приобрести очки всего за 70 долларов.