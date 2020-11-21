Онищенко сравнил подходы РФ и КНР к борьбе с COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко
заявил, что его не удивляют, а огорчают ежедневные цифры о числе россиян, заразившихся коронавирусом. По его словам, от COVID-19 страдало бы меньше соотечественников, если бы они ответственно относились к рекомендациям властей.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
В качестве примера такого отношения людей к проблеме бывший главный санитарный врач в эфире НСН привёл Китай
.
Перед нами стоит пример Китая, с которого всё началось. За всё время пандемии в стране, где живёт полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжёлый, — отметил депутат.
Он уточнил, что в Поднебесной нет вакцины, а минимальные цифры заразившихся достигнуты благодаря профилактике.
Доктор медицинских наук настаивает на введении адекватных, а не жёстких ограничений в борьбе с коронавирусом. При этом меры должны быть точечными, подчеркнул депутат.
Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса, — уверен Онищенко.
По его мнению, карантин эффективен лишь в эпидемиологическом очаге, а та же Москва с 12 миллионами жителей, очагом не является, это просто большой город.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма для уменьшения риска заболевания COVID-19. По его словам, рост заболеваемости смертоносной инфекцией в России будет продолжаться ещё некоторое время, в основном из-за того, что наступает время холодов. Тотальные ограничения явного эффекта не приносят, поэтому властям следует действовать точечно в нескольких направлениях, подчеркнул Онищенко.