Онищенко сравнил подходы РФ и КНР к борьбе с COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его не удивляют, а огорчают ежедневные цифры о числе россиян, заразившихся коронавирусом. По его словам, от COVID-19 страдало бы меньше соотечественников, если бы они ответственно относились к рекомендациям властей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера такого отношения людей к проблеме бывший главный санитарный врач в эфире НСН привёл Китай

Перед нами стоит пример Китая, с которого всё началось. За всё время пандемии в стране, где живёт полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжёлый, — отметил депутат.

Он уточнил, что в Поднебесной нет вакцины, а минимальные цифры заразившихся достигнуты благодаря профилактике.

Доктор медицинских наук настаивает на введении адекватных, а не жёстких ограничений в борьбе с коронавирусом. При этом меры должны быть точечными, подчеркнул депутат.

Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса, — уверен Онищенко.

По его мнению, карантин эффективен лишь в эпидемиологическом очаге, а та же Москва с 12 миллионами жителей, очагом не является, это просто большой город.