Ученые стали ближе к разгадке тайн «колыбелей звезд» 

Места, где появляются на свет звезды, астрофизики называют областями звездообразования. В этих пространствах находится множество межзвездного газа, из которого и формируются огромные горящие шары. Однако изучить эти области очень непросто, так как в них одновременно происходит множество важных процессов и каждый из них должен быть учтен.

Французские ученые решили применить способности искусственного интеллекта для решения этой задачи. Программа анализировала все события, которые невероятно масштабны и взаимно связаны друг с другом в очень широких временных и пространственных рамках. О результатах своей работы исследователи написали в журнале Astronomy & Astrophysics

Они проводили анализ ближайшей к Земле области звездообразования, которая находится в рукаве Ориона. Это позволило узнать много нового, например, то, как свет взаимодействует с водородом и электронами. Теперь цель ученых — усовершенствовать работу программы и с ее помощью понять, как движется материя в таких туманностях.