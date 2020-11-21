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Ученые стали ближе к разгадке тайн «колыбелей звезд» 

Профиль 14 минут назад
Ученые стали ближе к разгадке тайн «колыбелей звезд»
Фото: ©Wikimedia.org
Места, где появляются на свет звезды, астрофизики называют областями звездообразования. В этих пространствах находится множество межзвездного газа, из которого и формируются огромные горящие шары. Однако изучить эти области очень непросто, так как в них одновременно происходит множество важных процессов и каждый из них должен быть учтен.
Французские ученые решили применить способности искусственного интеллекта для решения этой задачи. Программа анализировала все события, которые невероятно масштабны и взаимно связаны друг с другом в очень широких временных и пространственных рамках. О результатах своей работы исследователи написали в журнале Astronomy & Astrophysics.
Они проводили анализ ближайшей к Земле области звездообразования, которая находится в рукаве Ориона. Это позволило узнать много нового, например, то, как свет взаимодействует с водородом и электронами. Теперь цель ученых — усовершенствовать работу программы и с ее помощью понять, как движется материя в таких туманностях.
Ранее «Профиль» рассказал, что смерть звезд связали с темной материей. Когда звезды, подобные Солнцу, подходят к концу своей жизни, они перестают синтезировать водород в ядрах. При этом новое исследование показало, что скопление темной материи в ядре может ускорить их смерть.
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