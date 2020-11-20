В России создали ухо для робота 

Российская компания «Промобот» создала ухо для робота. Оно может распознавать речь людей даже в шумных местах.

Об этом пишет «Хайтек» со ссылкой на пресс-службу «Промобот». Ухо представляет собой массив из восьми микрофонов. Программное обеспечение устройства позволяет роботам распознавать речь людей, например, в аэропорту, МФЦ или торговом центре.

Ухо разрабатывали и тестировали год. Робот с таким девайсом сможет улавливать звук на расстоянии в два метра от него в диапазоне детекции 360 градусов. Алгоритм управляет захватом аналоговых данных с микрофонов и их преобразованием. Программа затем отделяет человеческую речь от шума, а после распознаёт фразы. Благодаря этому робот может ответить человеку.

Создатели утверждают, что работа микрофонного массива максимально похожа на работу человеческого уха.