Apple обвинила Facebook в слежке за пользователями

Apple рассказала, почему перенесла на 2021 год внедрение функции App Tracking Transparency (ATT), которая позволяет людям знать, когда их действия будут отслеживать. Также компания обвинила Facebook в массовой слежке за пользователями.

Apple заявила , что её беспокоит отслеживание пользователей без их согласия и продажа данных для рекламы. Однако функцию ATT решили отложить, чтобы разработчики получили время для обновления приложений.

В Apple отметили, что компания не выступает против рекламы, но считает, что отслеживание данных для неё должно быть прозрачным для пользователя. Apple также заявила, что руководство Facebook ясно дало понять: оно намерено собирать как можно больше данных о пользователях, чтобы монетизировать их профили. По мнению представителей Apple, Facebook игнорирует конфиденциальность пользователей, и этот подход всё больше касается продуктов компании из Купертино.

В Facebook уверены, что Apple такими заявлениями лишь отвлекает людей от собственных проблем конфиденциальности.