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Apple обвинила Facebook в массовой слежке за пользователями 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Apple обвинила Facebook в слежке за пользователями
Фото: Ferra.ru
Apple рассказала, почему перенесла на 2021 год внедрение функции App Tracking Transparency (ATT), которая позволяет людям знать, когда их действия будут отслеживать. Также компания обвинила Facebook в массовой слежке за пользователями.
Apple заявила, что её беспокоит отслеживание пользователей без их согласия и продажа данных для рекламы. Однако функцию ATT решили отложить, чтобы разработчики получили время для обновления приложений.
В Apple отметили, что компания не выступает против рекламы, но считает, что отслеживание данных для неё должно быть прозрачным для пользователя. Apple также заявила, что руководство Facebook ясно дало понять: оно намерено собирать как можно больше данных о пользователях, чтобы монетизировать их профили. По мнению представителей Apple, Facebook игнорирует конфиденциальность пользователей, и этот подход всё больше касается продуктов компании из Купертино.
В Facebook уверены, что Apple такими заявлениями лишь отвлекает людей от собственных проблем конфиденциальности.
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Наука и техника , Apple , Купертино , США
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