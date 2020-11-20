Доильные роботы на ферме попали на видео 

На одной из ферм Подмосковья, принадлежащих АО "Зеленоградское", появились роботы пятого поколения для доения коров. Оборудование произведено в Голландии. Благодаря роботам надой с каждой коровы увеличился в среднем на 10%. Генеральный директор молочной компании объясняет это тем, что животным обеспечивается максимальный комфорт при работе этого оборудования. Кроме того, коровы самостоятельно приходят доиться тогда, когда сами этого захотят — в доильной камере их всегда ждет еда. А если вдруг молоко не соответствует стандартам качества, то робот выводит корову в санитарную зону.
Эта ферма полностью обеспечивает молоком жителей Пушкинского и соседних районов.