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Рецепты

Эксперты ВОЗ рекомендовали не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах 

ТАСС и ещё 3 41 минуту назад
ВОЗ призвала отказаться от популярного лекарства
Фото: РИА Новости
Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для пациентов, помещенных в больницы с заболеванием COVID-19. Об этом заявила в пятницу в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств.
Как отмечается в заявлении, "ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции [легких]".
ВОЗ напомнила, что "ремдесивир привлек внимание в мире в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании COVID-19". Его "все чаще применяют для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной". Эксперты пояснили, что их "сегодняшняя рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств". В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием более 7 тысяч пациентов. Тщательно изучив эти данные, группа, в которую входят эксперты со всего света, а также четверо бывших пациентов, "пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких, как необходимость в механической вентиляции [легких] или время клинического улучшения".
Ранее ВОЗ заявляла, что только кортикостероиды, такие как дексаметазон и гидрокортизон, доказали свою эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. В свою очередь препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон, которые активно исследовались, по данным организации, не дают почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности. В октябре ВОЗ сообщила, что в течение месяца опубликует руководящие принципы по применению ремдесивира.
Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, разработавшая ремдесивир, ранее утверждала, что его применение сокращает период выздоровления при COVID-19 до четырех дней. Ряд стран, в том числе США, Япония и Великобритания, одобрили использование препарата для лечения инфицированных коронавирусом. Он был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.
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Наука и техника , Наука , Gilead Sciences , ВОЗ , США , Великобритания , Япония
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