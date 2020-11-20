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К Земле приблизился гигантский астероид 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 16 минут назад
К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров, сообщили в Центре изучения околоземных объектов НАСА.
В центре сообщили, что на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 8.00 мск. Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны, передает РИА «Новости».
Космический объект не представляет угрозы для планеты, хотя и относится к потенциально опасным, так как пересекает ее орбиту.
По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тыс. астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 млрд долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.
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Наука и техника , Видео , Наука , РИА Новости
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