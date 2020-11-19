Роботов научили преследовать людей 

Возможно, это звучит жутко, когда целые сутки вас преследует робот, который не отходит от вас ни на минуту, но для некоторых людей это может стать настоящим спасением.

Умение различать людей и следовать за ними, когда они перемещаются — ценные навыки для роботов-помощников. Такие технические «работники» могли бы сильно помочь в работе медицинских учреждений

Исследователи из Университета Монаша и Университета Британской Колумбии разработали сервисного робота, предназначенного для оказания помощи жителям домов престарелых или пациентам других медицинских учреждений. Ученые смогли создать вычислительную систему, которая позволяет роботу идентифицировать и отслеживать человека, следуя за ним.

Для того чтобы робот безошибочно определял конкретного человека в окружающем пространстве, ученые разработали инструменты распознавания лиц, которые помогают идентифицировать людей, а также технологию анонимного отслеживания, которая позволяет роботам отслеживать движения незнакомцев. Однако для того, чтобы следить за конкретными людьми, робот должен был бы одновременно определять, кто они такие, и отслеживать их движения. Поэтому следующим шагом было объединение этих двух функций, так авторы придумали свой уникальный вычислительный метод, используя последовательный алгоритм ближайшего соседа.

«Наш алгоритм способен справиться с различными визуальными проблемами, такими как плохое или переменное освещение, временная потеря цели. Это часто встречается в реальных ситуациях и представляет большие проблемы для роботов», — говорят авторы новой работы.

Исследователи уже протестировали свой метод слежения. В рамках эксперимента робот должен был идентифицировать и следить за людьми в пяти различных сценариях. Во время работы робота ученые отслеживали его положение и людей в его окружении с помощью системы захвата движения. Первые тесты показали весьма многообещающие результаты, причем новая методика превосходила существующие инструменты распознавания лиц и отслеживания пользователей.

Авторы надеются, что в будущем их алгоритм поможет в работе домов престарелых, где за людьми требуется постоянный присмотр.