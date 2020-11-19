Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса
Фото: РИА Новости
Британские и канадские врачи назвали четыре ранние симптома коронавируса, пишет Express. Отмечается, что каждый пятый заразившийся коронавирусом сообщал о проблемах желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19" — приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.

Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Тем не менее он проявляется только в 3% случаев. Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания. Четвертый признак — утомляемость. На нее жалуется каждый второй заразившийся коронавирусом.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Газета.Ru: последние новости
Сок черноплодной рябины и зеленый чай способны подавлять коронавирус Сок черноплодной рябины и зеленый чай способны подавлять коронавирус Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих цензуру СМИ РФ Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих цензуру СМИ РФ Врач рассказала о скрытых последствиях коронавируса Врач рассказала о скрытых последствиях коронавируса
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
00:25
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
Происшествия
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение