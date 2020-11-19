Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса 

Британские и канадские врачи назвали четыре ранние симптома коронавируса, пишет Express. Отмечается, что каждый пятый заразившийся коронавирусом сообщал о проблемах желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19" — приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.

Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Тем не менее он проявляется только в 3% случаев. Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания. Четвертый признак — утомляемость. На нее жалуется каждый второй заразившийся коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.