Коралловые рифы спасут с помощью генной инженерии 

Ученые полагали, что причина, по которой некоторые кораллы положительно воспринимают потепление, кроется в их генах. Исследователи из Института Карнеги в США смогли выявить этот ген и теперь они планируют генетически модифицировать остальные кораллы для того чтобы повысить их термостойкость и обеспечить им защиту от будущего повышения температур.

Авторы новой работы рассказывают, что главная сложность работы заключалась даже не в разработке того, как модифицировать кораллы, и не в самом поиске гена, а в получении оплодотворенной яйцеклетки (полипы выпускают сперматозоиды только раз в году при определенной температуре воды и часто во время полнолуния, когда приливы наиболее полноводны), с помощью которой можно было бы изучить генетический код коралла.

На это ушло несколько лет! Но получив оплодотворенные яйцеклетки, ученые смогли выявить ген HSF1, который отвечал за способность коралла адаптироваться к более теплой воде. Теперь авторы работы намерены прибегнуть к биотехнологии CRISPR (инструмент редактирования геномов), для того чтобы «подселить» кораллам генномодефицированные яйцеклетки с геном термостойкости.

Единственная проблема, которая мешает ученым спасти все коралловые рифы мира таким образом, заключается в том, что в Австралии, где находится Большой Барьерный риф, незаконно использование технологии CRISPR в дикой природе.