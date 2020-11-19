Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Коралловые рифы спасут с помощью генной инженерии 

Популярная механика 2 часа назад
Коралловые рифы спасут с помощью генной инженерии
Фото: Unsplash
Ученые полагали, что причина, по которой некоторые кораллы положительно воспринимают потепление, кроется в их генах. Исследователи из Института Карнеги в США смогли выявить этот ген и теперь они планируют генетически модифицировать остальные кораллы для того чтобы повысить их термостойкость и обеспечить им защиту от будущего повышения температур.
Авторы новой работы рассказывают, что главная сложность работы заключалась даже не в разработке того, как модифицировать кораллы, и не в самом поиске гена, а в получении оплодотворенной яйцеклетки (полипы выпускают сперматозоиды только раз в году при определенной температуре воды и часто во время полнолуния, когда приливы наиболее полноводны), с помощью которой можно было бы изучить генетический код коралла.
На это ушло несколько лет! Но получив оплодотворенные яйцеклетки, ученые смогли выявить ген HSF1, который отвечал за способность коралла адаптироваться к более теплой воде. Теперь авторы работы намерены прибегнуть к биотехнологии CRISPR (инструмент редактирования геномов), для того чтобы «подселить» кораллам генномодефицированные яйцеклетки с геном термостойкости.
Единственная проблема, которая мешает ученым спасти все коралловые рифы мира таким образом, заключается в том, что в Австралии, где находится Большой Барьерный риф, незаконно использование технологии CRISPR в дикой природе.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Популярная механика: последние новости
Google Chrome начнет работать гораздо быстрее Google Chrome начнет работать гораздо быстрее YouTube ввел новый вид рекламы YouTube ввел новый вид рекламы Глобальное потепление повлияло на размеры динозавров Глобальное потепление повлияло на размеры динозавров
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
01:07
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение