Apple признала проблему с iPhone 12

После начала продаж серии смартфонов iPhone 12 в сети начали распространяться отзывы новоиспеченных владельцев. Выяснилось, что некоторые пользователи столкнулись с браком — на черном экране устройства выявлялись оттенки зеленого.

Сейчас же Apple публично признала , что iPhone 12 действительно подвержен проблеме с зеленым экраном. Причем представители американской компании отметили, что помимо этого брака экраны некоторых iPhone 12 в определенных условиях могут начать мигать, светиться серым или зеленым цветом. Признав проблему Apple отметила, что начнет расследование для выяснения причины.

Примечательно, что некоторые владельцы смартфона, выявившие зеленый экран, обратились в сервисный центр и обменяли устройство на новое, однако эта проблема проявилась и в них.