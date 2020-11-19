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Apple признала проблему с экраном в iPhone 12 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Apple признала проблему с iPhone 12
Фото: Reuters
После начала продаж серии смартфонов iPhone 12 в сети начали распространяться отзывы новоиспеченных владельцев. Выяснилось, что некоторые пользователи столкнулись с браком — на черном экране устройства выявлялись оттенки зеленого.
Сейчас же Apple публично признала, что iPhone 12 действительно подвержен проблеме с зеленым экраном. Причем представители американской компании отметили, что помимо этого брака экраны некоторых iPhone 12 в определенных условиях могут начать мигать, светиться серым или зеленым цветом. Признав проблему Apple отметила, что начнет расследование для выяснения причины.
Примечательно, что некоторые владельцы смартфона, выявившие зеленый экран, обратились в сервисный центр и обменяли устройство на новое, однако эта проблема проявилась и в них.
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Наука и техника , Apple , Китай
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