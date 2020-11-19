В РФ введут санкции против иностранных сайтов

Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесут в Госдуму в четверг, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом документа.

Ранее Роскомнадзор попросил Совет Федерации и Государственную думу закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал РИА Новости, что комитет прорабатывает вопрос санкций за подобные нарушения конституционных прав.

Как сообщил источник, авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракции.

Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, отметил собеседник агентства.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — сказал источник.

Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру — блокировка, замедление трафика и наложение штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора.

Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России

"Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД", — подчеркнул источник.

В среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".

Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.

Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".

Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.