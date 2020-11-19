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Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 ноября в 07:01 по московскому времени прошла успешная стыковка пилотируемого космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX с Международной космической станцией. Капсула Crew Dragon компании SpaceX впервые успешно доставила на МКС команду из четырех астронавтов. По оценке американского космического агентства, стоимость одного места астронавта в корабле составляет около 58 миллионов долларов США. Ранее стало известно, что экипаж Crew Dragon будет пребывать на орбите примерно полгода. Для Соединённых Штатов этот рабочий пилотируемый полет стал первым после завершения в 2011 году программы Space Shuttle и вторым пилотируемым рейсом для Crew Dragon. Первый испытательный полет с экипажем прошёл в мае этого года.
Наука и техника , Видео , Роскосмос , SpaceX
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