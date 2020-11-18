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Парашют для ExoMars прошел полевые испытания 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Парашют для ExoMars прошел полевые испытания
Фото: РИА Новости
Новый парашют российской посадочной платформы «Казачок» и марсохода «Розалинд Франклин» миссии ExoMars прошел все полевые испытания, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

«Посадка на Марс — крайне тяжелая задача, решение которой не допускает возможности совершения каких-либо ошибок. Как показали эти испытания, мы значительно продвинулись вперед в решении этой проблемы, однако пока мы не достигли совершенства», — сказал один из руководителей миссии Француа Спото, передает ТАСС.

Ученым удалось провести испытания, подняв макет марсохода и посадочной платформы на высоту в 29 километров и сбросив с борта стратостата. Парашюты успешно раскрылись и помогли тестовой массе мягко опуститься на поверхность полигона в штате Орегон.
Новый тест пройдет в середине 2021 года на полигоне Эйсрейндж, отметил Спото. В испытаниях применят новую версию второго главного парашюта, а основной парашют пройдет несколько модернизаций.
В декабре 2019 года источник в ракетно-космической отрасли заявил, что Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020.
ЕКА в октябре сообщало, что запуск ExoMars состоится в 17.10 мск 20 сентября 2022 года.
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Наука и техника , Роскосмос , Европейское космическое агентство , ИТАР-ТАСС
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