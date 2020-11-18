Twitter добавит в ленту исчезающие сообщения 

Новая функция Fleets будет доступна всем пользователям в ближайшее время.

Популярный сервис микроблогов Twitter объявил о создании новой функции под названием Fleets ("Флиты"), за которой скрываются исчезающие со временем сообщения. Как отмечают в компании, "Флиты" будут жить в течение 24 часов, а через сутки после написания автоматически исчезнут.

"Много интересных "твитов" остались в черновиках, потому что люди чувствуют себя некомфортно из-за того, что они останутся в публичном пространстве навсегда. "Флиты" созданы для того, чтобы делиться сиюминутными мыслями. По итогам тестов в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее мы узнали, что "Флиты" позволяют людям чувствовать себя более комфортно, присоединяясь к беседе", — подчеркнули в Twitter.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH— Twitter (@Twitter) November 17, 2020

Во "Флитах" можно создавать текстовые сообщения, реагировать на твиты, фотографии или видео, а также настраивать свои "Флиты" с помощью различных вариантов фона и текста. Чтобы поделиться твитом во Fleet, достаточно нажать иконку "Share" внизу "твита", а затем выбрать "Share in Fleet" и написать либо сообщение, либо добавить эмодзи. Позднее во "Флитах" появятся прямые трансляции и стикеры. "Флиты" будут отображаться в верхней части ленты, а у подписчиков появится возможность отвечать на них.

Напомним, первые исчезающие сообщения появились в 2013 году в приложении Snapchat, которое внедрило в свой сервис "Истории". Затем аналогичный формат появился в Instagram, Facebook и YouTube, а также множестве других социальных сетей, включая "ВКонтакте" и даже в банковских приложениях. Ранее в Twitter внедрили возможность публикации сообщений по заданному расписанию.