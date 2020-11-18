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В РАН высказались за скрещивание человека с обезьяной 

Говорит Москва 1 час назад
В РАН высказались за скрещивание человека с обезьяной
Фото: ZEUS/ТАСС
Как сообщила испанская газета El Pais, в китайской лаборатории удалось создать такой эмбрион.
Автором исследования стал Хуан Карлос Исписуа, который работал над эмбрионами свиньи и человека. Цель учёных — создать подходящие органы для дальнейшей трансплантации человеку.
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Евгений Лильин в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что эти исследования необходимы человечеству. Клонировать человека сейчас невозможно по этическим соображениям, поэтому учёные идут таким путём, пояснил генетик.

«Человечеству было бы чрезвычайно интересно иметь запасные органы. Это сердце, печень, селезёнка, поджелудочная железа и так далее. Идея эта витала в воздухе, потому что мы не можем клонировать человека в силу многих причин, хотя технически это абсолютно сегодня возможно. Речь шла о том, чтобы из ещё не сформировавшихся эмбрионов готовить их для дальнейшего использования в целях воссоздания органов. Это тоже звучало опасно тем, чтобы практически должны эмбрион убить, зародившуюся жизнь. Поэтому любые эксперименты, которые могут заменить эмбрион человека на эмбрион животного, полностью оправданы. Наиболее близкий геном к человеческому у свиньи. Поэтому испанец не зря начинал свои работы со свиней, а теперь перешёл на эмбрионы обезьян. Говорить, надо это или нет, не приходится — надо».

Лильин усомнился, что испанским учёным уже удалось создать эмбрион человека и обезьяны.

«Верить, что это уже сделано, пока рановато. Фейковых новость каждый день много, кто-то хочет опередить время и возможности научные, философские, религиозные за счёт информации такой. Пока никто не видел результатов работы, странно, что не публикуется в ведущих научных журналах — Nature и Lancet. Сама идея замечательная, можно только пожелать успехов на пути её реализации. Я считаю, в будущем это осуществимо».

Как пишет газета El Pais, испанские учёные утверждают, что им удалось создать эмбрион, который не обладает человеческим сознанием.
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Наука и техника , Хуан Карлос , РАН , Радиостанция "Говорит Москва"
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