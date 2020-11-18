В РАН высказались за скрещивание человека с обезьяной 

«Человечеству было бы чрезвычайно интересно иметь запасные органы. Это сердце, печень, селезёнка, поджелудочная железа и так далее. Идея эта витала в воздухе, потому что мы не можем клонировать человека в силу многих причин, хотя технически это абсолютно сегодня возможно. Речь шла о том, чтобы из ещё не сформировавшихся эмбрионов готовить их для дальнейшего использования в целях воссоздания органов. Это тоже звучало опасно тем, чтобы практически должны эмбрион убить, зародившуюся жизнь. Поэтому любые эксперименты, которые могут заменить эмбрион человека на эмбрион животного, полностью оправданы. Наиболее близкий геном к человеческому у свиньи. Поэтому испанец не зря начинал свои работы со свиней, а теперь перешёл на эмбрионы обезьян. Говорить, надо это или нет, не приходится — надо».