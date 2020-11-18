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Лётчик-космонавт рассказал о перспективах космического туризма 

RT на русском 1 час назад
Лётчик-космонавт рассказал о космическом туризме
Фото: Роскосмос / Олег Кононенко
Лётчик-космонавт Юрий Усачёв рассказал о перспективах космического туризма.

«Я убеждён, что агентство или страна, которые вложат деньги в то, что мы называем космическим туризмом, станет одним из самых успешных и популярных, потому что полёт никого не оставит равнодушным», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Усачёва, даже из короткого полёта длиной семь — десять дней люди привезут совершенно новые эмоции и впечатления и расскажут о них другим.
Космонавт подчеркнул, что прибыльность будет зависеть от стоимости самого корабля и его обслуживания, запусков.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.
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Наука и техника , Юрий Усачев , Ирина Тюрина , Российский союз туриндустрии , Комсомольская правда , Турция
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