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Google Chrome серьезно улучшил производительность 

runews24.ru 1 час назад
Google Chrome серьезно улучшил производительность
Фото: РИА Новости
В корпорации заявили, что заканчивают этот год выпуском обновления браузера Google Chrome. Главная особенность состоит в обеспечении самого серьезного улучшения его производительности.
Комментируя происходящее в своем блоге, Мэтт Уодделл (Matt Waddell), директор по продукту Chrome заявил:

«Обновление в этом месяце представляет собой самый большой прирост производительности Chrome за последние годы».

Он отметил, что благодаря множеству внутренних изменений и оптимизаций Chrome ускорился по нескольким направлениям.
В частности, речь идет о работе с вкладками. Теперь Chrome будет отдавать предпочтение активной вкладке над другими в фоновом режиме.
Таким образом, сократится использование ЦП до пяти раз и продлится время автономной работы до 1,25 часа.
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Наука и техника , Google
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