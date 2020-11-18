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Рогозин предложил владельцу «Буранов» на Байконуре обсудить их судьбу 

ТАСС 38 минут назад
Рогозин предложил обсудить судьбу «Буранов» на Байконуре
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета и предложил владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей.

"Условия хранения этих уникальных изделий вызывают тревогу. Если вы не против, на вас выйдут представители Роскосмоса, чтобы обсудить дальнейшую судьбу этих машин", — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса также поблагодарил генерального директора частной казахстанской компании "Ракетно-космическая корпорация Байконур" Даурена Мусу за то, что он вышел на связь.
Ранее Рогозин сообщил, что пытался забрать "Буран" и ракету "Энергия", которые находятся на Байконуре, но не смог найти владельца. В свою очередь, Муса ответил Рогозину, что "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" находятся на балансе АО "РКК Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми.
Глава госкорпорации пояснил журналистам, что второй летный образец "Бурана", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет владельца и договорится с ним.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Байконур
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