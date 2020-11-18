Рогозин предложил обсудить судьбу «Буранов» на Байконуре

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета и предложил владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей.

"Условия хранения этих уникальных изделий вызывают тревогу. Если вы не против, на вас выйдут представители Роскосмоса, чтобы обсудить дальнейшую судьбу этих машин", — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса также поблагодарил генерального директора частной казахстанской компании "Ракетно-космическая корпорация Байконур" Даурена Мусу за то, что он вышел на связь.

Ранее Рогозин сообщил, что пытался забрать "Буран" и ракету "Энергия", которые находятся на Байконуре, но не смог найти владельца. В свою очередь, Муса ответил Рогозину, что "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" находятся на балансе АО "РКК Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми.

Глава госкорпорации пояснил журналистам, что второй летный образец "Бурана", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет владельца и договорится с ним.