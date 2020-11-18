Космонавты РФ начали выход в открытый космос

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Этот момент считается началом отсчета времени работ экипажа в открытом космосе.

Для обоих космонавтов это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС . Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Рыжиков будет работать в командирском скафандре "Орлан-МКС" с красными лампасами, а Кудь-Сверчков — с синими. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов по основной программе; если космонавты управятся быстрее, им поручат дополнительные работы длительностью еще полтора часа.

В ходе основных работ космонавтам предстоит отремонтировать систему терморегулирования модуля "Заря" — заменить сменную панель регулятора расхода жидкости. Также они переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". С "Пирса" они снимут соединительные разъемы, на которые два года воздействовал космический вакуум.

В списке дополнительных задач: очистка одного из запачкавшихся иллюминаторов модуля "Звезда", изменение положения датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на модуле "Поиск", и заменена планшета "Импакт", регистрирующего уровни загрязнений от работающих двигателей на "Звезде".