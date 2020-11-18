Россиянам раскрыли загадку WhatsApp

«Режим невидимки» в WhatsApp позволяет профилю пользователя не отображать факт его нахождения в Сети, заявил агентству «Прайм» менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров . Включить функцию можно всего несколькими кликами.

Пользователям iPhone необходимо зайти в Настройки, затем кликнуть на вкладку «Учетная запись», следом – «Конфиденциальность». Строка «Был(-а)» отвечает за отображение информации, когда пользователь последний раз был онлайн.

«Фото профиля» позволяет ограничить круг пользователей, кто может просматривать фотографию на аватарке. Через «Сведения» можно запретить пользователям просматривать подробную информацию о себе. Отключив функцию «Отчеты о прочтении», можно оставить собеседников в неведении, прочитал ли пользователь сообщение или нет.

Пользователи устройств на Android проходят тот же путь, но с другими названиями вкладок. Сначала «Настройки», затем «Аккаунт, потом «Приватность». Внимание необходимо обратить на строки «Время посещения», «Фото профиля», «Сведения» и «Отчеты о прочтении».

«Везде можно выбрать "Никто" и скрыть от посторонних глаз свою активность в WhatsApp», - заявил Бодров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», разработчики мессенджера анонсировали возможность совершать видеозвонки с десктопной версии WhatsApp. Новой функцией можно будет воспользоваться с ноутбуков с операционной системой Windows и macOS. Аналитики полагают, что возможность совершать видеозвонки с компьютеров – это еще один шаг в направлении к самостоятельной браузерной версии программы.