Google Chrome начнет работать гораздо быстрее 

Основной упор в обновлении был сделан на производительности Chrome. Теперь браузер будет запускаться на 25% быстрее, а скорость открытия новых вкладок возросла на 7%.

Также компании удалось снизить энергопотребление браузера. Этого удалось достичь благодаря новому алгоритму работы с открытыми вкладками. Теперь браузер отдает предпочтение активной странице, а фоновые вкладки потребляют меньше ресурсов. Это позволяет снизить нагрузку на центральный процессор до пяти раз. Сама Google заявляет, что это позволит увеличить время работы в Chrome с ноутбука на 1,25 часа.

Возможно, Google Chrome сможет сравняться с браузером Safari по времени работы на MacBook.

Также в Chrome появится меню со списком всех открытых вкладок и с поиском по ним. Это пригодится для тех, кто одновременно работает с большим количеством веб-страниц. Сначала нововведение появится для ChromeOS, а затем и для остальных операционных систем.

Помимо этого, Google заявила, что с 18 ноября для компьютеров Mac будет предлагаться специальная версия Chrome адаптированная под процессор Apple M1 с архитектурой ARM.