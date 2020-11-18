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Google Chrome начнет работать гораздо быстрее 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Google Chrome начнет работать гораздо быстрее
Фото: Reuters
Основной упор в обновлении был сделан на производительности Chrome. Теперь браузер будет запускаться на 25% быстрее, а скорость открытия новых вкладок возросла на 7%.
Также компании удалось снизить энергопотребление браузера. Этого удалось достичь благодаря новому алгоритму работы с открытыми вкладками. Теперь браузер отдает предпочтение активной странице, а фоновые вкладки потребляют меньше ресурсов. Это позволяет снизить нагрузку на центральный процессор до пяти раз. Сама Google заявляет, что это позволит увеличить время работы в Chrome с ноутбука на 1,25 часа.
Возможно, Google Chrome сможет сравняться с браузером Safari по времени работы на MacBook.
Также в Chrome появится меню со списком всех открытых вкладок и с поиском по ним. Это пригодится для тех, кто одновременно работает с большим количеством веб-страниц. Сначала нововведение появится для ChromeOS, а затем и для остальных операционных систем.
Помимо этого, Google заявила, что с 18 ноября для компьютеров Mac будет предлагаться специальная версия Chrome адаптированная под процессор Apple M1 с архитектурой ARM.
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Наука и техника , Google
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