Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео 

Вадим Дроздов 30 минут назад
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября. Об этом сообщили в ведомстве. На данный момент завершаются работы по вывозу ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома. Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.
24 ноября на орбиту планируется вывести три спутника связи "Гонец-М", которые предназначены для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы.
Наука и техника , Видео , Сергей Шойгу
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
00:29
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
Наука и техника
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
01:11
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
00:52
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
В мире
Убивший следователя студент попал на видео
10:56
Убивший следователя студент попал на видео
Происшествия
Появилось видео причастности мафии к выборам США
00:52
Появилось видео причастности мафии к выборам США
В мире
Валерий Меладзе в «красной зоне» попал на видео
00:42
Валерий Меладзе в «красной зоне» попал на видео
Шоу-бизнес
Подробности смерти Романа Виктюка попали на видео
02:30
Подробности смерти Романа Виктюка попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение