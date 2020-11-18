Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео 

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября. Об этом сообщили в ведомстве. На данный момент завершаются работы по вывозу ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома. Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.

24 ноября на орбиту планируется вывести три спутника связи "Гонец-М", которые предназначены для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы.