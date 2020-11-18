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В фотографиях найдут «скрытые» знаки и смыслы «шпионским» методом 

Профиль 1 час назад
В фотографиях найдут «скрытые» знаки «шпионским» методом
Фото: profile.ru
В основе стеганографии лежит идея, что кто-то может смотреть на файл, сообщение, изображение или видео и не осознавать, что там что-то скрыто. До появления цифровых технологий методы могли включать невидимые чернила, небольшие заметки на конвертах, спрятанные под почтовыми марками, или вязание закодированных сообщений на одежде.
Цифровые аудио, видеофайлы или фотографии считаются идеальными для стеганографической передачи из-за их большого размера. Необходимость в таких технологиях выходит за рамки шпионажа, который мы видим в шпионских фильмах, и касается внутренней безопасности, военного планирования и защиты частной жизни граждан.
Профессор Джессика Фридрих более 25 лет изучает стеганографию цифровых изображений — науку сокрытия сообщений внутри обычных файлов. Она получила грант почти на $1 млн на изучение новых «шпионских» методов стеганографии. Об этом сообщается на сайте Бингемтонского университета.

«Как пользователь системы, вы хотите знать, что можете скрыть сообщение определенной длины или размера, и не хотите беспокоиться о том, что вас обнаружат», — прокомментировала она.

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